Компания M.E.Doc ответила на обвинения в причастности к распространению вируса Petya.A

Сама программа "M.E.Doc" и ее обновления не пострадали

Компания M.E.Doc, которую ранее Microsoft обвинил в причастности к распространению вируса Petya.A., отрицает это и отмечает, что сама подверглась заражению.

Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте компании.

"В статье на ресурсе Microsoft TechNet появилась информации о причастности нашего ПО к вирусной атаке. Однако исходный код программы "M.E.Doc" не содержит команды запуска приложения Windows rundll32.exe, на который, как на причину атаки, ссылается Microsoft TechNet. Таким образом, в данной статье отсутствует обвинение программы "M.E.Doc" как источника заражения. Единственное, о чем говорит статья - это иллюстрация того, что программа "M.E.Doc" запущена на ранее зараженном компьютере и, соответственно, сама подверглась заражению", – говорится в сообщении.

По словам СЕО компании-разработчика M.E.Doc Алеси Белоусовой, сервер компании был атакован, в результате чего пострадали некоторые сервисы, в том числе веб-сервис "СОТА" и сервер документооборота.

Сама программа "M.E.Doc" и ее обновления не пострадали.

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"Серверы, на которых находятся обновления и программа для загрузки "M.E.Doc", не пострадали", - сказала Белоусова.

В пресс-релизе отмечается, что компания работает круглосуточно для восстановления стабильной работы программы.

"Разработчик "M.E.Doc" работает над решением проблемы и прояснением ситуации круглосуточно, потому что она задела как нас, так и наших пользователей. Поэтому решить эти вопросы и наладить стабильную работу - это наша первоочередная задача", - подчеркнула Белоусова.

Напомним, американская корпорация Microsoft обнаружила доказательства распространения вируса Petya.A. через программу для отчетности и документооборота "M.E.Doc".

27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и другие крупные предприятия подверглись массированной хакерской атаке, распространяющей вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем. Вирус распространяется также в России, Англии, Индии и других странах Европы и Азии.

Вирус Petya.А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить – никаких ключей после выплаты денег владельцы пораженных компьютеров не получают.

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Председатель Глобальной программы Организации Объединенных Наций по киберпреступности Нил Уолш заявил, что следователи до сих пор не могут установить инициаторов последней глобальной кибератаки, но стратегия нападающих указывает на то, что не деньги были основным мотивом их действий.