Полторак считает угрозой для Украины российско-белорусские учения "Запад-2017"

Министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрозой проведение российско-белорусских "Запад-2017" на границе с Украиной. Об этом он заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Предстоящие учения "Запад-2017", которые планирует провести Российская Федерация, являются чрезвычайно мощными. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией. Генеральный секретарь НАТО рассказал о том, какие угрозы они видят, и сообщил, что группировка НАТО в Восточной Европе будет усилена. Конечно, со своей стороны мы также будем адекватно реагировать на проведение этих учений", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Украина будет в готовности к отражению возможной агрессии.

"Предусмотрены огромная переброска войск и маневры. Только для переброски личного состава заказано 4 тыс. вагонов. Это очень большая группировка, и, конечно, проведение таких учений на границе с Украиной является угрозой", - добавил глава оборонного ведомства.

Напомним, масштабные стратегические учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября этого года одновременно на нескольких полигонах России и Беларуси. Анонсируя маневры, министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее назвал их главным мероприятием совместной подготовки российских и белорусских вооруженных сил в 2017 году. По мнению союзников НАТО, речь может идти о более чем 100 тыс. военнослужащих. Это сделает "Запад-2017" самыми крупными военными учениями, проводимыми Россией с 2013 года.

В НАТО отмечают, что во время предыдущих крупномасштабных маневров в 2013 году Россия отработала действия спецназа и провела испытания, которые позднее использовались во время присоединения Крыма.