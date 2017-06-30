Нацполиция открыла 66 уголовных дел из-за крупнейшей хакерской атаки на Украину

В Национальную полицию Украины поступило уже 2 108 сообщений об инфицировании компьютерных сетей вирусом-шифровальщиком. Правоохранители зарегистрировали 420 заявлений, открыто 66 уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"За последние сутки таких сообщений поступило около 600. По словам специалистов из киберполиции, на третий день фиксации таких уведомлений организации обращались в полицию лишь с целью консультации и документирования пораженных вирусом компьютеров", - отметили в полиции.

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В общем по поводу блокирования работы компьютерной техники с помощью вируса-шифровальщика в полицию официально подано 420 заявлений. Из них – 309 обращений от частного сектора страны и 111 – от государственных организаций.

"По результатам полученных обращений в 66 случаях полиция начала уголовные производства по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины", - добавили в пресс-службе.

Всего поводу блокировки работы компьютерной техники с помощью вируса-шифровальщика в полицию официально подано 420 заявлений. Из них - 309 обращений от частного сектора страны и 111 - от государственных организаций.

По результатам полученных обращений, в 66 случаях полиция начала уголовные производства по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.

Кроме того, 354 таких факта внесены в журнал единого учета о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Решается вопрос об их правовой квалификации.э

Напомним, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Вирус также атаковал компьютеры по всему миру. Сообщения о кибератаках поступали из России, Великобритании, Испании, Индии и других стран.