Миссия ОБСЕ опровергает эвакуацию наблюдателей из Попасной

Сотрудники миссии отправились в Северодонецк на совещание и вернутся в Попасную уже сегодня

Передовая патрульная база СММ ОБСЕ, располагающаяся в городе Попасная Луганской области, не попадала под обстрел, все сотрудники миссии находятся в безопасности. Об этом сообщает пресс-центр СММ ОБСЕ в Facebook.

"В ответ на неточную информацию, опубликованную пресс-центром штаба АТО, сообщаем следующее: Передовая патрульная база СММ ОБСЕ, располагающаяся в городе Попасная Луганской области, под обстрел не попадала и повреждена не была. Все сотрудники миссии находятся в безопасности", - говорится в сообщении.

В пресс-центре также уточняют, что наблюдатели действительно зафиксировали интенсивные обстрелы в этом районе, но они все это время находились в безопасности на своей передовой патрульной базе.

"СММ ОБСЕ действительно зафиксировала интенсивные обстрелы (как выстрелы, так и разрывы снарядов), происходившие в этом районе ночью 29 июня 2017 года и ранним утром 30 июня. Сотрудники СММ ОБСЕ все это время находились в безопасности на своей передовой патрульной базе. Позже 30 июня сотрудники отправились в Северодонецк для проведения всестороннего обсуждения ситуации с безопасностью. Ожидается, что наблюдатели миссии вернутся в Попасную сегодня в течение дня", - отмечается в сообщении.

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Ранее сегодня в штабе АТО сообщили, что в результате обстрела со стороны боевиков наблюдатели ОБСЕ приняли решение эвакуировать полевой офис миссии в Попасной Луганской области.