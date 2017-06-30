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Главная » Страна » В МИД перечислили варианты ограничения въезда россиян в Украину

В МИД перечислили варианты ограничения въезда россиян в Украину

В МИД перечислили варианты ограничения въезда россиян в Украину
Фото: investigator.org.ua

Выбор инструмента зависит от того, над какой именно проблемой нацбезопасности работает правительство

30.06.17 538
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В распоряжении Украины есть много инструментов ограничения въезда на свою территорию для граждан РФ. Возможно введение въезда только по биометрическим паспортам, а также полный запрет въезда. Об этом заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев, передает УНИАН.

"Здесь важен элемент – ограничения визовые, ограничения въезда на территорию Украины гражданам России – это лишь один из элементов и один из инструментов, которые есть у государства Украина", – сказал Макеев.

Он напомнил, что у Госпогранслужбы и СБУ есть свои инструменты предотвращения въезда в Украину нежелательных элементов из России.

Макеев отметил, что в свое время Украина ввела въезд для россиян на свою территорию по заграничному паспорту.

"Следующий элемент, который может быть избран Украиной – это разрешение на въезд для граждан России по биометрическим паспортам. И далее по нарастающей идут возможности как ограничение на въезд для определенных категорий граждан Российской Федерации – это будут определять во взаимодействии со спецслужбами. Или введение реального визового режима, что переносит форпост в этой работе на консульские учреждения в Российской Федерации", – сказал представитель МИД.

Возможно также введение "абсолютного запрета" в случае, если это будет необходимо для национальной безопасности, отметил Макеев.

По его словам, выбор инструмента зависит от того, над какой именно проблемой нацбезопасности работает правительство.

Макеев сообщил, что вариант въезда россиян только по биометрическим паспортам уже обсуждается в министерстве, в том числе с привлечением экспертов.

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