Россия оккупировала более 7% территории Украины, – МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Российская Федерация оккупировала более 7% территории Украины. Об этом заявил политический директор МИД Украины Алексей Макеев, передает РБК-Украина.

"Россия совершила международное преступление. Она незаконно оккупировала территорию Автономной республики Крым, ввела войска в Донбасс и заняла 7,2% территории Украины. Странно, чтобы в таких условиях мы бы поддерживали нормальные отношения с РФ", – заявил он.

Макеев также отметил необходимость давить на РФ всеми возможными методами, добавив, что дипотношения Украины с Россией существенно сокращены.

"Задачи, стоящие перед дипломатической службой – чрезвычайно сложны. Эти люди работают в абсолютно враждебной для себя среде. Но несмотря ни на что, они там находятся, чтобы помогать украинцам, которые попали в лапы Кремля", – заявил Макеев.

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Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов надеется, что Верховная Рада Украины проголосует за введение визового режима с Российской Федерацией до того, как уйдет на каникулы.