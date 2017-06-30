В ближайшие выходные практически во всех регионах Украины будет жарко, в субботу на западе пройдут дожди.

Таков прогноз погоды от УНИАН.

В столице в субботу ливень, температура воздуха ночью +16°, днем +31°. В воскресенье облачно с прояснениями, +15°...+27°.

Во Львове завтра пройдет дождь, ночью +11°, днем +19°. В воскресенье солнечно, +11°...+23°.

В Луцке в субботу ночью +14°, днем +20°, ливень. В воскресенье ночью +13°, днем +24°, ясно и без осадков.

В Виннице в субботу гроза, температура воздуха +16°...+33°. В воскресенье до +26°, пройдет дождь.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +20°, днем +33°. В воскресенье +19°...+31°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +23°, днем +34°. В воскресенье +19°...+30°, солнечно.

Прогноз на 1 июля

Прогноз на 2 июля

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +21°, днем +35°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +19°...+31°.

В Симферополе завтра ясно, +21°...+35°. В воскресенье +19°...+37°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +21°, днем +32°. В воскресенье без осадков, температура до +34°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +22°, днем +35°. В воскресенье температура до +35°, солнечно.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +23°, днем +36°. В воскресенье +20°...+35°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу гроза, температура до +24°. В воскресенье без осадков, ночью +9°, днем +21°.

В Моршине на Львовщине в субботу ливень, ночью +12°, днем +23°. В воскресенье без осадков, ночью +11°, днем до +25°.

В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +21°. В воскресенье температура днем +24°, солнечно.

В Сваляве завтра ожидаются осадки, +21°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +12° …+24°.

В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +21°, днем до +31°. В воскресенье без осадков, до +31°.

В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +21° …+33°. В воскресенье до +35°.