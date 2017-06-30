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АТО: ранены двое наших бойцов
Бойцы АТО / Фото: Reuters
Ситуация в Донбассе

АТО: ранены двое наших бойцов

Боевики совершили 13 обстрелов

30.06.17 109
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Оперативная обстановка в районе проведения антитеррористической операции остается сложной. Подразделения российско-оккупационных войск продолжают нарушать условия прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения. Особенно напряженной ситуация остается на Донецком направлении, в частности в южном и северо-восточном пригороде Авдеевки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С начала суток 30 июня по состоянию на 18:00 бандформирования 13 раз обстреливали оборонительные укрепления украинских защитников. Оккупанты неоднократно применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Приморское направление. На этой части фронта захватчики четыре раза применяли оружие против подразделений сил АТО. До рассвета боевики, используя гранатометы и стрелковое оружие различных калибров, обстреляли наши позиции в районе Гнутово, Широкино и Лебединского. Ближе к вечеру противник со стороны временно оккупированной Старомихайловки вел огонь из станкового противотанкового гранатомета по защитникам Красногоровки.

Донецкое направление. На этом участке линии соприкосновения пророссийские незаконные вооруженные формирования сконцентрировали свою огневую активность. В частности, не прекращаются бои у Авдеевки и Каменки. С полуночи оккупанты били там из пехотного вооружения. Позже, обстреливая наши опорные пункты, противник к упомянутым огневым средствам добавил минометы калибра 82 мм, противотанковые ракетные комплексы и вооружение танков. Особенно активно бандиты вели огонь у Каменки. Кроме того, на этом направлении преступники утром обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинских военных, которые держат оборону возле Верхнеторецкого.

Луганское направление. Здесь сегодня установилась относительная тишина. Только в районе Новоалександровки в первой половине дня по украинским армейцам открывал огонь вражеский снайпер.

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