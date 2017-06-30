МВФ назначил нового постоянного представителя в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) назначил Йосту Люнгмана своим постоянным представителем в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Люнгман приступит к исполнению своих обязанностей 3 июля.

"Жером Ваше, который сейчас занимает должность постоянного представителя, возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет своей работы в Украине", - говорится в сообщении.

В Фонде сообщили, что решение о смене представителя является общепринятой процедурой ротации постоянных представителей.

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Йоста Люнгман, гражданин Швеции, получил диплом экономиста в Университете Упсала. Он присоединился к МВФ в 2007 году со своей должности в Министерстве финансов Швеции.

Работая в налогово-бюджетном департаменте МВФ и Департаменте Ближнего Востока и Центральной Азии, Люнгман получил существенный опыт работы с восточноевропейскими и переходными экономиками.