На Донетчине фиксируется резкое увеличение количества взрывов, – ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за минувшие сутки зафиксировала более 1 тыс. взрывов в Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 29 июня, который опубликован на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима нарушения огня, включая резкое увеличение количества взрывов (около 1 тыс.), если сравнивать с 40 взрывами в предыдущий отчетный период (за 28 июня)", - говорится в отчете.

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В Луганской области СММ задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая около 33 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (170 взрывов).