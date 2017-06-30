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Главная » Страна » Несуществующий Керченский мост положил Интернет в оккупированном Крыму, – СМИ

Несуществующий Керченский мост положил Интернет в оккупированном Крыму, – СМИ

Также перестали работать банковские терминалы и возникли проблемы с телефонной связью

30.06.17 2341
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Работы на строительстве Керченского моста привели к повреждению оптоволоконного кабеля, что в свою очередь стало причиной сбоя телефонной связи, а также отключения Интернета и банковских терминалов по всему оккупированному Россией Крыму. Об этом сообщает крымскотатарская газета Avdet.

"В Севастополе и Крыму сегодня перестали работать банковские терминалы в магазинах и отделениях банков полуострова. Кроме этого, возникли проблемы со связью и мобильным интернетом", - говорится в сообщении.

"Повреждения магистрального оптоволоконного кабеля возникли в процессе строительства подходов к Крымскому мосту", - сообщил гендиректор компании "К-Телеком" Владимир Зайцев, пообещав устранить поломки к вечеру.

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