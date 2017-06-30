После массового отравления в Киеве проверят все заведения общепита

После массового отравления в столичном ресторане "Суши Лэнд" специалисты Госпродпотребслужбы решили провести мониторинг заведений общепита Киева. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко, передает LIGA.net.

Мониторинг начнется завтра, 1 июля. Предварительные результаты, по словам Овчаренко, могут быть в понедельник, 3 июля.

"Будем проводить разъяснительную работу и обследование с целью мониторинга. Если допустят к объекту, будем проводить мероприятия. Если нет, то мы эту информацию обнародуем для общественности (какие заведения не разрешили провести у них проверки, – ред.)", – сказал чиновник.

Проверяться будут не только рыбные рестораны, но и пиццерии и др.

Овчаренко также сообщил, что количество обратившихся за лечением после употребления суши в "Суши Лэнд" на Дмитриевской возросло до 29.

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Напомним, массовое отравление суши произошло 29 июня в ресторане "Суши Лэнд" на улице Дмитриевской, 2а. Больные связывают свои отравления с употреблением суши Калифорния, Филадельфия, Унаги, Золотой дракон.