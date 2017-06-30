ГПУ объявила о новых подозрениях Януковичу, Захарченко, Якименко по делам Майдана, – Луценко

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины уведомил об изменении ранее сообщенных подозрений и о новых подозрениях по преступлениям, совершенным в период с 18 по 20 февраля 2014 года против протестующих на Майдане Независимости в центре Киева бывшим высокопоставленным чиновникам режима экс-президента Виктора Януковича, в том числе и ему самому. Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

Луценко написал, что были предъявлены новые и изменены предыдущие подозрения в совершении преступлений Януковичу, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко, экс-заместителю министра внутренних дел Украины Виктору Ратушняку, экс-главе Службы безопасности Украины Александру Якименко, экс-замглавы СБУ – экс-главе Антитеррористического центра при СБУ Владимиру Тоцкому, экс-заместителю начальника - начальнику милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве Петру Федчуку в совершении и в организации совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в указанный период в центральной части Киева относительно митингующих, в составе организованной преступной группы.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли. В дальнейшем погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.

По данным Министерства внутренних дел, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.