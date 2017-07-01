Боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО

За минувшие сутки боевики 35 раз применяли оружие против украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
Неоднократно проводились обстрелы по позициям из артиллерии и другого запрещенного минского соглашениями вооружения. Кроме того, они снова попали в жилые кварталы одного из прифронтовых населенных пунктов.
На Приморском направлении боевики активизировались в западном пригороде временно оккупированного Донецка. Там они достаточно интенсивно обстреливали опорные пункты ВСУ на подступах к Красногоровке и Марьинке. При этом, незаконные вооруженные формирования использовали почти весь спектр имеющегося у них вооружения: от стрелкового оружия и гранатометов, к БМП, минометов различных калибров и ствольной артиллерии калибра 122 мм.
Во время этих обстрелов несколько боеприпасов попали в жилые кварталы Марьинки. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Обстоятельства и последствия выясняются.
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"Также на этом направлении под минометный огонь противника вчера вечером попали наши опорные пункты вблизи Широкино и Водяного, что на азовском побережье. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы в районе Гнутово и Лебединского, где захватчики неоднократно в течение суток применяли разнообразное пехотное вооружение", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении самой напряженной ситуация была вблизи Авдеевки и Каменки. Там боевики систематически били из стрелкового оружия и гранатометов, 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов и тому подобное. В районе Каменки снова вели огонь танки.
"С заходом солнца ситуация там несколько стабилизировалась. Однако противник активизировался на других участках фронта, в частности в северном пригороде временно оккупированной наемниками Горловки и на Светлодарск дуге. Так, защитников Зайцев пророссийские вооруженные банды несколько раз обстреливали из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. С такого же вооружение, а также минометов калибров 120 и 82 мм, боевики накрывали украинских воинов, которые держат оборону возле Луганского", - информирует штаб.
Напомним, миссия ОБСЕ опровергает эвакуацию наблюдателей из Попасной.