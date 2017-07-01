Боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО

За минувшие сутки боевики 35 раз применяли оружие против украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Неоднократно проводились обстрелы по позициям из артиллерии и другого запрещенного минского соглашениями вооружения. Кроме того, они снова попали в жилые кварталы одного из прифронтовых населенных пунктов.

На Приморском направлении боевики активизировались в западном пригороде временно оккупированного Донецка. Там они достаточно интенсивно обстреливали опорные пункты ВСУ на подступах к Красногоровке и Марьинке. При этом, незаконные вооруженные формирования использовали почти весь спектр имеющегося у них вооружения: от стрелкового оружия и гранатометов, к БМП, минометов различных калибров и ствольной артиллерии калибра 122 мм.

Во время этих обстрелов несколько боеприпасов попали в жилые кварталы Марьинки. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Обстоятельства и последствия выясняются.

"Также на этом направлении под минометный огонь противника вчера вечером попали наши опорные пункты вблизи Широкино и Водяного, что на азовском побережье. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы в районе Гнутово и Лебединского, где захватчики неоднократно в течение суток применяли разнообразное пехотное вооружение", - говорится в сообщении.