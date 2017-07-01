Сытник анонсировал передачу в суд ряда резонансных дел

К концу лета Национальное антикоррупционное бюро планирует передать в суд 6-7 резонансных дел в отношении руководителей крупных государственных предприятий.
Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал глава НАБУ Артем Сытник.
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"Мы считаем, что реально и нужно передавать в суд дела по Насирову, в отношении главы ЦИК, по "янтарному" делу, по Мартыненко. Также очень много дел в отношении руководителей крупных государственных предприятий - там не громкие фамилии, но очень большие суммы. Это как раз те дела, которые мы будем стараться до конца лета передать в суд", - сообщил глава НАБУ.
Напомним, НАБУ оценивает ущерб от коррупции в транспортной сфере в 1,5 млрд грн.