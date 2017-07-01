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Цены в Украине государство больше не регулирует

Цены в Украине государство больше не регулирует
Иллюстративное фото

Главная цель - снижение административного давления на бизнес

01.07.17 141
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В субботу, 1 июля, вступило в силу постановление правительства об отмене государственного ценового регулирования на продовольственные товары и услуги на рынках.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №394 от 7 июня 2017 года.

"Главная цель этих изменений - снижение административного давления на бизнес, устранение избыточного вмешательства государства в экономические процессы, развитие конкуренции и дебюрократизация (дерегулирование) в сфере ценообразования. Решение правительства упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры", - говорится в пояснении к документу. 

Так, отменяется государственное регулирование цен на продовольственные товары и услуги в части:

- торговых надбавок не выше 15% к оптовой цене производителя (таможенной стоимости) на 15 групп товаров (мука, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные);

- декларирования изменения оптово-отпускных цен на 13 групп товаров (мука пшеничная высшего, первого и второго сорта, мука ржаная обдирная, крупы гречневые, говядина, свинина, мясо птицы (тушка), колбасные изделия вареные, кроме высшего сорта, молоко коровье питьевое (пастеризованное, фасованное в пленку), сыр кисломолочный с содержанием жира до 9%, сметана с содержанием жира до 20%, масло сливочное с содержанием жира до 72,5%, яйца куриные, сахар-песок, масло подсолнечное);

- предельных уровней рентабельности производства муки и хлеба социальных сортов;

- предельных уровней рентабельности и торговых надбавок на детское питание;

- предельных уровней рентабельности упаковки (фасовки) продовольственных товаров, относительно которых введено государственное регулирование цен, без учета стоимости сырья не выше 10%;

- государственного регулирования цен на услуги на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров.

"Поскольку ценовое регулирование на продовольственные товары отменено, субъекты хозяйствования будут формировать цены в режиме свободного ценообразования в зависимости от спроса и предложений на потребительском рынке", - отметили в Кабмине. 

Напомним, в Украине могут отменить плату за акцизную марку на алкоголь и сигареты.

 

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