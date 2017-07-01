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Главная » Страна » СБУ считает, что к Petya.A причастна Россия

СБУ считает, что к Petya.A причастна Россия

СБУ считает, что к Petya.A причастна Россия
Иллюстративное фото

Заражение вирусом было спланировано, осуществлено заранее и происходило в несколько этапов накануне Дня Конституции

01.07.17 98
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Служба безопасности Украины заявляет о причастности спецслужб Российской Федерации к вирусной атаке, которая началась 27 июня 2017 года на системы украинских государственных и частных учреждений и компаний, с помощью вредоносного программного продукта Petya.A.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В ведомстве отметили, что имеющиеся данные дают основания считать, что к атакам причастны те же хакерские группировки, которые в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины с использованием TeleBots и Blackenergy. Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ.

По данным СБУ, заражение вирусом было спланировано, осуществлено заранее и происходило в несколько этапов накануне Дня Конституции.

"Несмотря на то, что кибератака производит впечатление обычного вируса типа ransomeware (программное обеспечение для вымогательства денег), созданного для обогащения злоумышленников, на самом деле вирус является прикрытием масштабной атаки, направленной на Украину. Об этом свидетельствует отсутствие реального механизма завладения средствами, примитивность которого лишь подтверждает мнение о том, что обогащение не было целью атаки", - сказано в сообщении СБУ.

В Службе безопасности полагают, что кибератака была направлена на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.

В СБУ также отмечают "оригинальность и специфичность масштабного вектора заражения", связанного с использованием прикладного бухгалтерского программного обеспечения.

Таким образом, в ведомстве подчеркнули, что основным назначением вируса было уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений Украины для распространения панических настроений среди населения.

Напомним, Нацполиция открыла 66 уголовных дел из-за крупнейшей хакерской атаки на Украину.

 

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