Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Украине могут ввести электронную гривну

В Украине могут ввести электронную гривну

В Украине могут ввести электронную гривну
Здание НБУ / Фото: пресс-служба Нацбанка

Подобное сейчас делают центральные банки других стран мира

01.07.17 1023
500

В Нацбанке работают над проектом внедрения электронной гривны.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий  "Левому берегу".

"Если говорить о расчетных операциях, то у нас есть проекты по уменьшению наличных денег в обращении (проект cashless). Работаем над проектом внедрения электронной гривны. Такие вещи сейчас делают другие центральные банки мира, мы с ними консультируемся", - отметил он.

По его словам, если проанализировать количество наличных денег в обращении, в теневом обороте, то приходит понимание, что одна из задач Нацбанка - это увеличение количества и объемов безналичных операций.

"Это могут быть административные меры, но мы, в первую очередь, выступаем за экономические стимулы, чтобы людям было удобно, чтобы бизнесу было выгодно использовать безналичные расчеты", - подчеркнул Смолий.

Он заверил, что электронная гривна - это удобный и безопасный инструмент для проведения небольших расчетов с помощью мобильных устройств.

Напомним, НБУ снял ограничения для физлиц на перевод денег за границу

 

5
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
НБУ: Неизвестный вирус атакует украинские банкиПриватбанк и дальше нужно очищать от токсичных активов, - НБУНБУ: Трехлетний банковский кризис обошелся стране в 14% ВВП

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 12147
  2. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 8943
  3. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 2155
  4. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 3035
  5. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 9796
  6. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 10711
  7. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 5396
  8. Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 3524
  9. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 5171
  10. Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка 2241
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 8545 / 30671
  2. Ученые "восстановили" лицо пятисотлетнему черепу 5943 / 6593
  3. Несуществующий Керченский мост положил Интернет в оккупированном Крыму, – СМИ 3028 / 3517
  4. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 2930 / 5194
  5. Украину атаковали кибероружием, разработанным спецслужбами США 2356 / 2601
  6. Две американские компании готовы добывать нефть и газ в Украине 2289 / 2643
  7. Для борьбы с коррупцией Укрзализныця применит форензик 2156 / 2346
  8. Французский политик объявил себя "почетным консулом ДНР" 2046 / 2244
  9. Бермудский треугольник оккупировали акулы 1879 / 2204
  10. Аграмунт обвинил украинцев в организации кампании против него 1770 / 2011
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 64 / 30671
  2. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 33 / 5194
  3. Вышивку "белым по белому" признали культурным наследием Украины 17 / 1966
  4. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 12 / 8817
  5. Аграмунт обвинил украинцев в организации кампании против него 11 / 2011
  6. Две американские компании готовы добывать нефть и газ в Украине 9 / 2643
  7. Китайцы построят биоТЭС на Житомирщине 9 / 861
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 7 / 524
  9. Донбасс обречен из-за радиации, надо отселять людей, – Тука 7 / 2562
  10. Для борьбы с коррупцией Укрзализныця применит форензик 6 / 2346
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.