В Украине могут ввести электронную гривну

Об этом заявил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий "Левому берегу".

"Если говорить о расчетных операциях, то у нас есть проекты по уменьшению наличных денег в обращении (проект cashless). Работаем над проектом внедрения электронной гривны. Такие вещи сейчас делают другие центральные банки мира, мы с ними консультируемся", - отметил он.

По его словам, если проанализировать количество наличных денег в обращении, в теневом обороте, то приходит понимание, что одна из задач Нацбанка - это увеличение количества и объемов безналичных операций.

"Это могут быть административные меры, но мы, в первую очередь, выступаем за экономические стимулы, чтобы людям было удобно, чтобы бизнесу было выгодно использовать безналичные расчеты", - подчеркнул Смолий.

Он заверил, что электронная гривна - это удобный и безопасный инструмент для проведения небольших расчетов с помощью мобильных устройств.

Напомним, НБУ снял ограничения для физлиц на перевод денег за границу