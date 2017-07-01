В Италии арестовали украинского добровольца по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера в Донбассе

Журналист погиб возле Славянска в 2014 году

В Италии арестован украинский боец Виталий Маркив по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера в мае 2014 вблизи Славянска.

Об этом говорится в сообщении на странице замгенпрокурора Украины Евгения Енина в Facebook.

Подозрение в убийстве гражданина Италии Андреа Рокелли выдвинуто прокуратурой города Павия.

Енин заметил, что Генпрокуратура удивлена арестом Маркива.

"Украинскими правоохранителями расследуется уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского напарника Андрея Миронова. В этом расследовании Генпрокуратура активно сотрудничает с итальянскими коллегами, предоставляет результаты допросов свидетелей, результаты экспертиз и т.д.", - сообщил Енин.

Он подчеркнул, что по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.

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"Генпрокуратура уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива Виталия или его немедленного освобождения", - сообщил Енин.

По информации из соцсетей, Маркив - доброволец 1-го батальона оперативного назначения резервистов имени Героя Украины генерала Сергея Кульчицкого (добровольческое формирование Национальной гвардии Украины, подчиненное Северному оперативному территориальному объединению).

Напомним, 24 мая 2014 года в районе села Андреевка близ Славянска Донецкой области под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Рокелли и его переводчик погибли.