Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » На Киев надвигается ураган

На Киев надвигается ураган

На Киев надвигается ураган
flickr.com

Скорость ветра достигнет 15-20 м/с

01.07.17 71
000

В ближайший час с удержанием до конца суток в столице ожидается гроза и шквалы 15-20 м/сек.

Об этом предупреждают в Украинском гидрометцентре.

Как напомнили в Киевской городской государственной администрации, в случае усиления ветра нужно все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
После массового отравления в Киеве проверят все заведения общепитаПогода на выходныеВ Киеве официально появился проспект Романа Шухевича

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 12191
  2. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 8979
  3. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 2169
  4. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 3065
  5. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 9827
  6. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 10727
  7. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 5425
  8. Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 3542
  9. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 5191
  10. Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка 2253
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 8816 / 30974
  2. Ученые "восстановили" лицо пятисотлетнему черепу 5951 / 6602
  3. Несуществующий Керченский мост "положил" Интернет в оккупированном Крыму, – СМИ 3081 / 3572
  4. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 3017 / 5290
  5. Украину атаковали кибероружием, разработанным спецслужбами США 2359 / 2610
  6. Две американские компании готовы добывать нефть и газ в Украине 2313 / 2668
  7. Для борьбы с коррупцией Укрзализныця применит форензик 2159 / 2350
  8. Французский политик объявил себя "почетным консулом ДНР" 2054 / 2250
  9. Бермудский треугольник оккупировали акулы 1932 / 2259
  10. Аграмунт обвинил украинцев в организации кампании против него 1776 / 2023
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 66 / 30974
  2. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 33 / 5290
  3. Вышивку "белым по белому" признали культурным наследием Украины 17 / 1979
  4. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 13 / 8884
  5. Аграмунт обвинил украинцев в организации кампании против него 11 / 2023
  6. Две американские компании готовы добывать нефть и газ в Украине 9 / 2668
  7. Китайцы построят биоТЭС на Житомирщине 9 / 862
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 8 / 615
  9. Донбасс обречен из-за радиации, надо отселять людей, – Тука 7 / 2578
  10. Для борьбы с коррупцией Укрзализныця применит форензик 6 / 2350
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.