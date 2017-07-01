В зоне АТО сегодня обошлось без потерь

С начала суток оккупанты 9 раз обстреливали оборонительные позиции украинских защитников

Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается напряженной, однако в течение дня она относительно стабилизировалась.

Во время боевых действий потерь среди бойцов сил АТО сегодня не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Подразделения российско-оккупационных войск продолжают нарушать шаткое перемирие, в том числе применяя и запрещенное минскими соглашениями вооружение.

С начала суток незаконные вооруженные формирования 9 раз обстреливали оборонительные укрепления украинских защитников. Большинство вражеских обстрелов состоялось еще до рассвета.

Приморское направление. В этой части фронта наиболее активно боевики применяли оружие в западном пригороде временно оккупированного Донецка и на побережье Азовского моря. Так, утром захватчики из танков, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляли наши опорные пункты вблизи Красногоровки. Несколько позже под плотный обстрел противника из 82-мм минометов попали украинские воины, которые держат оборону в районе Водяного. А во второй половине дня боевики били из автоматических станковых гранатометов по защитникам Широкино.

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Донецкое направление. Здесь боевики сконцентрировали свою огневую активность на Светлодарской дуге. Оккупанты, в частности, еще до рассвета несколько раз, используя минометы различных калибров, БМП и гранатометы, вели огонь по опорным пунктам сил АТО в районе Луганского. Кроме того, утром противник из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия различных калибров совершил обстрел одного из опорных пунктов ВС Украины в южном пригороде Авдеевки.

Луганское направление. На этом участке линии боевого соприкосновения сегодня днем ​​боевики оружия не применяли. Впрочем, еще ночью пророссийские бандформирования осуществили обстрел невысокой интенсивности из артиллерийских систем калибра 152 мм по оборонным укреплениям украинских воинов неподалеку Крымского.

Напомним, за минувшие сутки боевики 35 раз применяли оружие против украинских военнослужащих.