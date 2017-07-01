В воскресенье в Украине немного похолодает

Жаркая воздушная масса отойдет на юг и восток

В ближайшие сутки, 2 июля, жара в западных, северных и центральных областях Украины немного спадет. Жаркая воздушная масса отойдет на юг и восток.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В центральных регионах, Одесской, Николаевской и Харьковской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, порывы ветра 15-20 м/с. В западных и северных областях пройдут небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22 °, в северных и западных областях 13-18 °; днем 23-28 °, на юго-востоке Украины 30-35 °; во Львовской, Волынской и Ровенской областях прохладно: 18-23 °.

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В Киеве 2 июля ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков; температура ночью 16-18 °, днем 25-27 °.

В Украине 3 июля без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 °, днем 24-26 °.

По состоянию на 9:00 субботы, 1 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 24-29 °, в районе Приморского 17 °; в Днепре возле Киева 23 °.