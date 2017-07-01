Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Нидерланды: Качественные медиа и независимые журналисты – краеугольный камень демократии

Нидерланды: Качественные медиа и независимые журналисты – краеугольный камень демократии

Нидерланды: Качественные медиа и независимые журналисты – краеугольный камень демократии
Фото: school.aif.ru

Правоохранители должны сосредоточиться на своих первоначальных задачах и не мешать ни экономике, ни демократии

01.07.17 113
000

Посол Королевства Нидерланды в Украине Кейс Кломпенхаувер обеспокоен давлением, которое в последнее время оказывается в Украине на активистов-антикоррупционеров и журналистов.

Об этом дипломат заявил в интервью ZN.UA.

Кломпенхаувер подчеркнул, что качественные медиа и независимые журналисты, которые критикуют власть, – это "краеугольный камень демократии".

"Поэтому я обеспокоен, что на активистов, борющихся с коррупцией, и журналистов-расследователей оказывается давление. Правоохранители должны сосредоточиться на своих первоначальных задачах и не мешать ни экономике, ни демократии. Это серьезный вопрос", - заявил посол.

По словам дипломата, Нидерланды и международное сообщество в целом очень внимательно наблюдают за Украиной и будут и в дальнейшем наблюдать за любыми попытками ограничить свободу СМИ.

По мнению Кломпенхаувера, подобные действия могут быть неразумными, и как следствие – непатриотичными.

Напомним, НАБУ и ФБР продлили сотрудничество еще на два года.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
В США в ночном клубе неизвестный открыл стрельбуСытник анонсировал передачу в суд ряда резонансных делУ херсонского чиновника во время обыска изъяли около 3 млн

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 12317
  2. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 9046
  3. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 2212
  4. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 3122
  5. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 9931
  6. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 10777
  7. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 5514
  8. Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 3575
  9. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 5229
  10. Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка 2278
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 1659 / 32073
  2. Аграмунт заявил, что кампанию по его отставке возглавила украинская делегация 1198 / 1558
  3. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 741 / 5525
  4. Несуществующий Керченский мост "положил" Интернет в оккупированном Крыму, – СМИ 646 / 3678
  5. Сытник анонсировал передачу в суд ряда резонансных дел 645 / 758
  6. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 502 / 9061
  7. Трамп заявил, что у него лопнуло терпение в отношении КНДР 434 / 1287
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 382 / 834
  9. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 264 / 5936
  10. Украина попала в ТОП-5 стран с крупнейшей теневой экономикой 242 / 467
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 25 / 32073
  2. Все возрасты покорны. Пики разных функций человеческого тела и мозга 12 / 3361
  3. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 8 / 834
  4. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 8 / 9061
  5. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 7 / 5525
  6. В Украине могут ввести электронную гривну 7 / 1825
  7. В Молдове больше нельзя ездить с номерами непризнанного Приднестровья 5 / 786
  8. Британия судит своего гражданина за участие в боевых действиях в составе "ДНР" 5 / 2311
  9. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 4 / 2212
  10. Фокус №26 (533) 4 / 200
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.