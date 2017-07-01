Геращенко: К задержанию украинского добровольца в Италии могут быть причастны спецслужбы России

Спецслужбы РФ могли способствовать задержанию в Италии украинского военного Виталия Маркива.
Об этом заявил советник главы МВД Украины, народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, Маркив приехал в Италию навестить маму, и его задержали.
"Вся эта история очень плохо пахнет и похожа на очередную российскую провокацию. Дело в том, что в батальоне им. Кульчицкого не было минометов, из которых можно было бы поразить итальянского фотокорреспондента", – заявил Геращенко.
Он также добавил, что задержание Маркива могло быть российской провокацией.
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"Итальянские правоохранители должны предоставить Украине информацию, где четко расписано, какие доказательства у них есть... Мы предполагаем, что, скорее всего, это российская провокация, что спецслужбы РФ передали в Италию какие-то надуманные документы, на основании которых итальянцы завели уголовное дело", – сказал политик.
Геращенко отметил, что, вероятно, Италия не проинформировала Украину о розыске Маркива, и добавил, что у него нет точной информации по этому поводу.
Напомним, в Италии был арестован украинский доброволец Виталий Маркив по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера в мае 2014 года вблизи Славянска.