Конструкция катера была разработана британскими инженерами в 70-х годах XX века - как спасательная лодка для пролива Ла-Манш

На Азовском побережье в Донецкой области начнет работу водная полиция.

Первый патрульный катер сегодня пополнил автопарк полиции региона.

Об этом сообщило ГУ НП в Донецкой области.

"Три года мы мечтали охватить это направление работы. У нас достаточно большая береговая линия, свыше 100 км. И вскоре мы будем обеспечивать правопорядок со стороны моря. В том числе помогать пограничникам, Вооруженным силам Украины, спасательным службам, которые работают на воде в Азовском море", - отметил замглавы Нацполиции - начальник облуправления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин во время передачи катера.

Он подчеркнул, что, как и всегда, главная задача полиции здесь - охрана публичного правопорядка в береговой зоне. Такой патруль может добраться туда, куда нет прохода автомобильному транспорту.

Аброськин добавил, что водная полиция будет охватывать все Азовское побережье и заниматься выявлением браконьеров, проверкой плавсредств.

На данный момент личный состав водного морского патруля насчитывает 10 сотрудников полиции, которые прошли специальную подготовку в Запорожской области. Обучение новых сотрудников продолжается.

Отмечается, что катер - полностью украинского производства. Конструкция такого катера была разработана еще британскими инженерами в 70-х годах XX века - как спасательная лодка для пролива Ла-Манш. Катер устойчивый, перевернуть его очень сложно. Длина - 6 метров, а мощность - 140 "лошадей".