Полицейские оркестры во время конкурса в Киеве установили рекорд Украины по одновременному исполнению гимна Евросоюза.
Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции.
"Сегодня, 1 июля, около 200 полицейских из 9 музыкальных коллективов исполнили одновременно гимн Европейского Союза. Таким образом они установили рекорд Украины – как наиболее многочисленное совместное одновременное оркестровое исполнение этого музыкального произведения", - говорится в сообщении.
Диплом о зафиксированном рекорде представители Книги рекордов Украины передали председателю НПУ Сергею Князеву.
Глава Нацполиции отметил, что, несмотря на плохие погодные условия, оркестры выступили достойно.
"Полиция должна не только раскрывать преступления, патрулировать улицы, но и поднимать общественный дух. Думаю, сегодня наши оркестры с этой задачей справились", – сказал Князев.
Напомним, 1 июля в Мариинском парке в Киеве впервые состоялся конкурс полицейских оркестров.