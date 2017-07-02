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Ситуация в Донбассе

В зоне АТО погибли двое бойцов

В зоне АТО погибли двое бойцов
Фото пресс-службы полка "Азов"

Боевики 25 раз открывали огонь в Донбассе

02.07.17 127
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За прошедшие сутки российско-террористические бандформирования 25 раз открывали огонь по украинским подразделениям.  В результате боевых действий двое украинских воинов погибли. Еще двое бойцов сил АТО получили огнестрельные ранения, один получил боевую травму.

Об этом сообщил сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Антон Миронович, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Приморское направление. На этой части фронта оккупанты 8 раз открывали огонь по опорным пунктам сил АТО. Еще утром захватчики из танков, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляли наши опорные пункты вблизи Красногоровки, а защитников Водяного – из 82-мм минометов. После относительного затишья днем противник снова применил минометы различных калибров вечером, обстреляв наши укрепления в районе Водяного. По подразделениям ВС Украины, которые держат оборону возле Широкино, бандиты выпустили несколько снарядов из 152-мм артиллерийских систем. По позициям у Гнутово враг бил из минометов калибра 82 мм. В тех же районах оккупанты время от времени в течение дня применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Донецкое направление. На протяжении прошедших суток пророссийские бандформирования осуществляли обстрелы наших опорных пунктов почти вдоль всей линии боевого соприкосновения в рамках этого направления. Всего здесь зафиксировано 12 вражеских обстрелов. Так, под минометный огонь противника вчера попали наши оборонительные позиции в районе Луганского, Песок и Авдеевки. Там же, а также вблизи Верхнеторецкого и Каменки, боевики систематически били из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов, на отдельных участках – из вооружения БМП. Кроме того, неподалеку Каменки уже поздно вечером "работали" вражеские снайперы.

Луганское направление. Всего четыре раза незаконные вооруженные формирования вчера обстреливали наши подразделения на этой части фронта. Еще ночью пророссийские бандформирования осуществили обстрел невысокой интенсивности из артиллерийских систем калибра 152 мм по оборонным укреплениям украинских воинов неподалеку Крымского. Там же вечером боевики открывали огонь из 120-мм минометов и противотанкового ракетного комплекса. Из стрелкового оружия бандиты обстреливали наши позиции в районе Станицы Луганской. А вблизи Счастья противник бил из гранатометов различных модификаций.

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