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Главная » Страна » Непогода в Украине: пострадали 17 человек, без света остались 745 населенных пунктов

Непогода в Украине: пострадали 17 человек, без света остались 745 населенных пунктов

Непогода в Украине: пострадали 17 человек, без света остались 745 населенных пунктов
Фото из открытых источников

Повалено 640 деревьев, повреждено 240 домов

02.07.17 59
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1 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) пострадали 17 человек. Кроме того, были обесточены 745 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) пострадало 17 человек (из них 1 ребенок), по предварительным данным, было повалено 640 деревьев, повреждено 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ", - говорится в сообщении.

Сильнее всего пострадала Сумская область, в которой обесточен 341 населённый пункт. В Киевской области без света остались 49 н.п., Черкасской - 181 н.п., Полтавской - 69 н.п., Кировоградской - 76 н.п., Черниговской - 29 н.п.

К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлечено 210 человек личного состава 45 единиц техники.

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