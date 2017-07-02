Катар отказался выполнять ультиматум арабских стран

Катар не выполнит ни одного из 13 требований Саудовской Аравии и ее союзников. Вместо этого Доха предлагает "надлежащие условия для диалога", чтобы урегулировать кризис в Персидском заливе. Об этом министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявил на пресс-конференции в Риме, сообщает Европейская правда со ссылкой на Al Jazeera.
"Все понимают, что эти требования призваны нарушить суверенитет Катара, закрыть свободу слова и ввести механизм аудита и надзора касательно Катара", - сказал он.
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"Мы верим, что мир не регулируется ультиматумами, мы считаем, что мир регулируется международным правом, он регулируется порядком, который не позволяет крупным странам запугивать малые страны", добавил он.
Напомним, 5 июня Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром. Так, Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипотношения из-за "поддержки экстремизма и подрыва региональной стабильности" со стороны официальной Дохи.
Позже к ним присоединились Йемен, Мальдивские острова, власть восточной части Ливии, островное государство Маврикий, Мавритания и Коморские острова.
Иордания приняла решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре, а также отозвала лицензию у катарского телеканала Al Jazeera, который уже заблокирован в ОАЭ и Саудовской Аравии.
Кроме того, Эр-Рияд закрыл границу с Катаром, через которую в страну поступают почти все продукты питания. Почти 90 процентов продуктов питания – это импорт.
22 июня арабские страны выдвинули Катару ультиматум из 13 пунктов. От Дохи, в частности, требуют разорвать дипломатические связи с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и закрыть телеканал "Аль-Джазира". Срок ответа на ультиматум истекает 2 июля.