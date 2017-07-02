Результаты проверки заведений питания в Киеве: 30% приостановили свою работу

По результатам проверки Госпродпотребслужбой Киева 30% заведений общественного питания временно приостановили работу для проведения санитарных мероприятий и устранения недостатков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Основной целью было исследовать санитарное состояние помещения, поддерживается ли в чистоте, рабочем состоянии поверхность оборудования, контактирующего с пищевыми продуктами, содержится ли в неповрежденном состоянии, легко чистится, дезинфицируется, сделано из гладких, нержавеющих, нетоксичных, пригодных к мытью материалов. Также мониторили наличие медицинских книжек у персонала заведения", - говорится в сообщении.

При обнаружении нарушений со стороны санитарного законодательства, субъектам хозяйствования предоставлялись консультации по их устранению.

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"По рекомендациям специалистов Главного управления 30% заведений общественного питания временно прекратили свою деятельность для проведения санитарных мероприятий и устранения недостатков", - сообщили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, 29 июня произошло массовое отравление суши в ресторане "Евразия" на улице Дмитриевской, 2а. Больные связывают свои отравления с употреблением суши Калифорния, Филадельфия, Унаги, Золотой дракон. По состоянию на 1 июля количество заболеваний острой кишечной инфекцией составляет 34 случая.