Путин сделал прибережные воды Крыма частью "свободной экономической зоны"

В России надеются таким образом привлечь инвестиции на оккупированный полуостров

Президент России Владимир Путин подписал закон "о включении внутренних морских вод и территориального моря РФ" вдоль прибрежной линии оккупированного Крыма в состав так называемой "свободной экономической зоны (СЭЗ) региона". Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Новый закон размещен в субботу на официальном портале правовой информации. В октябре 2016 года правительство России одобрило проект изменений в закон, расширяющий крымскую СЭЗ. Госдума приняла закон 21 июня 2017 года, Совет Федерации РФ одобрил документ 27 июня", - говорится в сообщении.

Принимая подобное решение, правительство РФ предполагало, что включение вод вблизи оккупированного Крыма в состав СЭЗ "будет способствовать увеличению количества лиц, желающих получить статус участника свободной экономической зоны, и привлечению дополнительных инвестиций в экономику региона".

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Напомним, 19 июня Совет Евросоюза продлил на один год запрет на инвестиции в аннексированный Россией Крым.