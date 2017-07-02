Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 2 июля
<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий в зоне АТО на 2 июля
Фото: Пресс-служба полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 2 июля

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 воскресенья, 2 июля

02.07.17 1247
200

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В зоне АТО погибли двое бойцовГеращенко: К задержанию украинского добровольца в Италии могут быть причастны спецслужбы РоссииБритания судит своего гражданина за участие в боевых действиях в составе "ДНР"

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 12512
  2. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 9203
  3. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 2268
  4. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 3205
  5. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 10080
  6. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 10833
  7. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 5614
  8. Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 3635
  9. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 5277
  10. Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка 2307
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 3259 / 33158
  2. Все возрасты покорны. Пики разных функций человеческого тела и мозга 3040 / 3618
  3. Британия судит своего гражданина за участие в боевых действиях в составе "ДНР" 2128 / 2686
  4. В Украине могут ввести электронную гривну 1644 / 2114
  5. Аграмунт заявил, что кампанию по его отставке возглавила украинская делегация 1425 / 1635
  6. На Киев надвигается ураган 1322 / 1592
  7. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 1160 / 5737
  8. Карта военных действий в зоне АТО на 1 июля 1155 / 1333
  9. Несуществующий Керченский мост "положил" Интернет в оккупированном Крыму, – СМИ 841 / 3900
  10. СБУ считает, что к Petya.A причастна Россия 809 / 1074
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 51 / 33158
  2. Все возрасты покорны. Пики разных функций человеческого тела и мозга 14 / 3618
  3. Вышивку "белым по белому" признали культурным наследием Украины 11 / 3069
  4. Британия судит своего гражданина за участие в боевых действиях в составе "ДНР" 11 / 2686
  5. В Украине могут ввести электронную гривну 10 / 2114
  6. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 9 / 986
  7. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 9 / 9176
  8. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 8 / 5737
  9. В Молдове больше нельзя ездить с номерами непризнанного Приднестровья 6 / 882
  10. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 5 / 2268
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.