Кириленко предлагает создать реестр организаторов концертов, приглашающих артистов из РФ

За два дня СБУ и пограничники не пустили 7 российских певцов

В Украине необходимо создать реестр организаторов концертов, которые приглашают в нашу страну российских исполнителей, объявленных в Украине персонами нон-грата. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.

"СБУ и пограничники не пустили 7 певцов из России за 2 дня. Может время спросить с тех, кто их так настойчиво приглашает к Украине?!!!" - написал Кириленко.

Он предложил меры относительно этого.

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"Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фесты и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы за такими деятелями следить особенно", - добавил вице-премьер-министр.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов надеется, что Верховная Рада примет закон о введении визового режима для россиян до ухода на каникулы.