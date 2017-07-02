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Главная » Страна » МВД: Показания против задержанного в Италии украинского военного дал французский журналист

МВД: Показания против задержанного в Италии украинского военного дал французский журналист

МВД: Показания против задержанного в Италии украинского военного дал французский журналист
Виталий Маркив / Скриншот видео

По данным украинского следствия, итальянский журналист погиб в результате артобстрела со стороны боевиков

02.07.17 103
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Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения НГУ имени Кульчицкого старшего сержанта Виталия Маркива задержали на основании показаний французского журналиста.

Об этом сообщает пресс-служба  МВД Украины.

"По информации французского журналиста относительно обстоятельств гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов прокуратурой города Павиа (регион Ломбардия) начато уголовное производство. В рамках этого производства французский журналист указал на то, что смерть упомянутых журналистов стала следствием применения оружия подразделением НГУ, в котором проходил службу задержанный Виталий Маркив. Кроме того, в рамках свидетельств французский журналист предоставил видеоряд", - говорится в сообщении.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны боевиков.

Напомним, 30 июня 2017 года в Италии задержали заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения НГУ имени Кульчицкого старшего сержанта Виталия Маркива. Его подозревают в причастности к убийству итальянского фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелле и его российского партнера Андрея Миронова вблизи Славянска в мае 2014 года.

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