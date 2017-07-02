СБУ задержала телефонного террориста, "минировавшего" киевского метро

Служба безопасности Украины задержала мужчину, который сегодня, 2 июля, сообщал о минировании нескольких станций киевского метро, которое оказалось ложным. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"После обеда на телефон спецлинии 102 поступило сообщение о минировании станций метрополитена "Оболонь" и "Минская". А через час снова поступило сообщение от того же лица о минировании еще двух других станций метрополитена – "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого". Сотрудники Киевского управления СБ Украины оперативно установили место нахождения злоумышленника и задержали его в одном из сел Киевской области. При этом "телефонный террорист" рассказывал, что за совершение этих преступлений ему заплатили из России", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос об открытии уголовного дела.