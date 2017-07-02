Пакистан заинтересован в покупке украинских танков "Оплот"

Пакистан может заказать большую партию украинских танков "Оплот". Появление нового танка в армии Пакистана анонсировало пакистанское военно-аналитическое сообщество Pakistan Defence, передает armiya.com.ua.

"Новый монстр Пакистанской армии приближается...", – написали в Pakistan Defence.

Согласно сообщению Национального промышленного портала, ранее посол Пакистана в Украине Атар Аббас рассказал о намерениях Пакистана купить у Украины около сотни танков "Оплот".

Сегодня на завершающей стадии тестирования и оценки находится соглашение о закупке украинского боевого танка "Оплот". В случае подписания Пакистан купит на харьковском предприятии "Завод им. Малышева" более ста единиц этой техники, сказал посол.

По его словам, оборонный сектор был одним из основных направлений сотрудничества между Пакистаном и Украиной.

"Это касалось закупок тяжелой техники и ее технического обслуживания, в частности, танков "Аль-Халид", – отметил посол.

Он сообщил, что недавно состоялись взаимные визиты министров обороны Пакистана и Украины.

"Несколько месяцев назад подписано Соглашение о совместном производстве двигателей для танка "Аль-Халид" и военных вертолетов. Все производство будет осуществляться на пакистанской территории", - подчеркнул посол.

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Напомним, тесное военно-техническое сотрудничество между Украиной и Пакистаном началось в 1996 году, когда был подписан контракт стоимостью около $600 млн на поставку Исламабаду 320 танков Т-80УД производства Харьковского завода им. Малышева. Успешное выполнение этого контракта позволило Украине войти в 10 крупнейших производителей оружия в мире.