В честь дня 25-летия ВМС Украины в одесском порту провели ряд праздничных мероприятий. В том числе, прошло торжественное поднятие военно-морского флага и флагов расцвечивания на боевых кораблях, катерах и судах. Об этом сообщает пресс-служба ВМСУ.

Торжественные мероприятия сегодня проводятся также в Николаеве, Очакове, Мариуполе, Бердянске и других местах базирования украинских ВМС.

Как сообщает Думская, на показе в Одессе присутствовал начальник Генштаба генерал армии Виктор Муженко, командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко, командующий Воздушными Силами генерал-полковник Сергей Дроздов, а также представители посольств и другие гости.

Вначале мероприятия прошло торжественное поднятие флагов, после чего 801 отряд спецподразделений устроил десантирование в воду примерно в 150-200 метрах от Морвокзала. Два самолета Ан-26 выбросили 16 парашютистов, которые десантировались с высоты примерно 1000 метров. Все они развернули флаги в полете: украинский, одесский и флаг ВМСУ.

Спасатели МПСС подняли парашютистов из воды. В это же время над акваторией порта появилось два вертолета Ми-14 и из них десантировались водолазы с высоты около 5-7 метров. После этого Ан-26 и Ми-14 сделали показательные проходы на малой высоте.