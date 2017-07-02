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Генпрокуратура проводит расследование в отношении некоторых министров, – Луценко

Генпрокуратура проводит расследование в отношении некоторых министров, – Луценко
Юрий Луценко / Фото: УНИАН

Фамилии генпрокурор пока не назвал

02.07.17 282
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Генеральная прокуратура Украины проводит расследование в отношении отдельных министров действующего правительства. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью программе "Время. Итоги" на 5 канале.

Луценко не исключил, что наряду с представлением на снятие неприкосновенности с народных депутатов могут появиться претензии и к правительственным чиновникам.

"Я не могу исключить как новых представлений на народных депутатов, так и действий в отношении действующих министров. Такая у нас работа. Сейчас проводится следствие в отношении многих фигурантов, в том числе у нас есть вопрос и действующих, и бывших министров. И они также прошли по какой-то отдельной партийной квоте коалиционного правительства", - отметил Луценко.

В то же время никаких фамилий генпрокурор пока не назвал.

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