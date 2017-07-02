Непогода в Украине: без электричества остаются 379 населенных пунктов

За день было восстановлено электроснабжение в 366 населенных пунктах шести областей

По состоянию на 20:00 2 июля 2017 года обесточенными в результате непогоды остаются 379 населенных пунктов в Украине. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В течение воскресенья аварийно-восстановительные бригады облэнерго восстановили электроснабжение в 366 населенных пунктах, которые были обесточены 1 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) и вследствие срабатывания системы защиты линий электропередач.

Осталось восстановить электроснабжение в 379 населенных пунктах 6 областей, а именно: в Сумской - 167, Черкасской - 99, Черниговской - 36, Полтавской - 36, Киевской - 28 и Кировоградской - 16.

Коммунальные службы и подразделения ГСЧС в течение дня проводили работы по распилу и уборке деревьев. Кроме того, районные и городские администрации решают вопрос о восстановлении поврежденных кровель домов частного сектора и социально-бытовой сферы.

К ликвидации последствий непогоды от Службы были привлечены 210 спасателей и 45 единиц техники.