АТО: ранены двое наших бойцов

Оперативная обстановка в районе проведения антитеррористической операции остается без изменений. Российско-террористические бандформирования не прекращают нарушать договоренности о прекращении огня. Однако количество случаев применения противником артиллерийского вооружения существенно снизилось. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Всего было зафиксировано 20 фактов ведения боевиками огня по опорным пунктам подразделений ВС Украины. Большинство этих обстрелов пришлось на темное время суток. В результате вражеских обстрелов двое бойцов сил АТО получили ранения.

Приморское направление. Первые вражеские выстрелы прозвучали вчера около 19:00. Оккупанты выпустили почти два с половиной десятка снарядов из 122-мм артиллерийских систем по нашим позициям в районе Водяного. Впоследствии преступники несколько раз обстреливали из стрелкового оружия украинских военных в районе Лебединского. Вблизи Павлополя и Гнутово противник бил из гранатометов различных модификаций. По нашим опорным пунктам неподалеку Новотроицкого наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. Всего здесь зафиксировано 8 вражеских вооруженных провокаций.

Донецкое направление. Боевики 7 раз открывали огонь на этой части фронта. Обстрелы велись на участке линии боевого соприкосновения, простирающемся от южного пригорода Авдеевки к окраинам временно оккупированной Горловки. По оборонным укреплениям сил АТО в районе Зайцево враг вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП. Из различных систем пехотного вооружения оккупанты обстреливали украинских военных, которые держат оборону в пригороде Авдеевки, на подступах к Каменки и неподалеку Верхнеторецкого. Кроме того, вблизи Авдеевки незаконные вооруженные формирования применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм.

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Луганское направление. Здесь на протяжении прошлых суток подконтрольные России банды 5 раз прибегали к вооруженным провокациям против украинских защитников. До рассвета и поздно вечером боевики из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров открывали огонь по нашим опорным пунктам в районе Станицы Луганской. Из гранатометов противник обстреливал укрепления украинских подразделений вблизи Счастья и поселка Желтое. В районе Бахмутской трассы оккупанты применяли 120-мм минометы, из которых били по защитникам Крымского.