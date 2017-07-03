Из-за непогоды в Украине без электричества остаются 215 населенных пунктов

Сегодня на юге Украины ожидаются грозы и шквалы

В результате непогоды в Украине без электроснабжения остаются 215 населенных пунктов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7 часов 3 июля аварийно-восстановительные бригады облэнерго возобновили электроснабжение в 530 населенных пунктах.

Остаются обесточенными 215 населенных пунктов, а именно: в Сумской области - 109, в Черкасской - 76, в Кировоградской - 17, в Киевской - 9 и в Черниговской - 4.

Коммунальные службы и подразделения ГСЧС убрали поваленные деревья с проезжих частей и частного сектора. Районные администрации решают вопрос о восстановлении кровель поврежденных домов.

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Также ГСЧС предупредила о грозах и шквалах в южных областях Украины 3 июля. В отдельных населенных пунктах ожидается град и шквалы 15-20 м/с.