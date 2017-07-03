Массовое отравление в Киеве: у четверых пострадавших – сальмонеллез

Заражение могло произойти от больного человека, который работал на кухне

По состоянию на утро 3 июля обращения с жалобами на плохое самочувствие и отравление после употребления продуктов компании "Суши Лэнд Евразия" и "Суши Лайф" в Киеве прекратились. У четверых заболевших подтвердился диагноз сальмонеллез. Результаты анализов остальных пострадавших будут известны позже. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко, передает 112.ua.

"Мы предполагаем, что заражение могло произойти от больного человека, который работал на кухне и осеменил продукты. Он мог быть скрытым носителем либо скрывал плохое самочувствие", – рассказал Овчаренко.

Заведение, в котором отравились люди, не работает с 28 июня.

Напомним, количество отравившихся суши в Киеве возросло до 34.

Полиция возбудила уголовное дело по ст.325 УК ("Нарушение санитарных правил и норм касательно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений").