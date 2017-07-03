Об этом в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

Сарган отметила, что Луценко в регламентном комитете ВР ждет "насыщенная рабочая неделя".

Так, в понедельник, 3 июля, в 12:00 будет рассмотрено представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт").

Во вторник, 4 июля, в 10:00 комитет рассмотрит представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Олеся Довгого (группа "Воля народа"). В работе комитета также примет участие глава САП Назар Холодницкий.

В среду, 5 июля, 10:00, члены комитета рассмотрят представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Андрея Лозового (фракция "Радикальная партия Олега Ляшко").

В четверг, 6 июля, в 10:00 на комитете будут рассмотрены представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности и арест народного депутата Максима Полякова (фракция "Народный фронт"). В работе комитета примет участие руководитель САП Назар Холодницкий.

В пятницу, 7 июля, в 10:00 регламентный комитет рассмотрит представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности и арест нардепа Борислава Розенблата (фракция "Блок Петра Порошенко"). Участие в заседании также примет глава САП.

Кроме того, Сарган заявила, что информация о дате и времени рассмотрения представления относительно народного депутата Михаила Добкина еще не поступала в ГПУ.

Напомним, в Раду уже внесено представление о привлечении Добкина к уголовной ответственности.