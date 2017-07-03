В Украине начинаются учения военных капелланов

Национальная гвардия Украины проведет учения военных капелланов на полигоне во Львовской области.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Национальная гвардия Украины первой из всех силовых структур Украины ввела и сформировала институт военных капелланов. С 3 по 8 июля 2017 года Национальная гвардия Украины соберет 42 военных капеллана в учебном центре в городе Золочев", - говорится в сообщении.
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Сборы стартовали сегодня в 9:00 в часовне Золочевского замка.
Напомним, депутаты рассмотрят законопроекты об "особом статусе" церквей.