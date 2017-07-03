Укрзализныця запустила онлайн продажу билетов до Перемышля

Балчун сообщил, что первый билет куплен сегодня, 3 июля, в 10 утра

Укрзализныця запустила онлайн продажу билетов на скоростной поезд Киев - Львов - Перемышль.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава правления Укрзализныци Войцех Балчун.

"Только что запустили онлайн продажу электронных билетов на международный скоростной поезд Интерсити + № 705/706 Киев - Львов - Перемишль. Для реализации данного проекта проведена значительная работа с нашими польскими коллегами", - пишет он.

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По его словам, через интернет билеты можно приобрести как в направлении Польши, так и обратно. Такой билет не надо обменивать в кассе, его достаточно предъявить при посадке на своем смартфоне или распечатав заранее.

Также Балчун сообщил, что первый билет куплен сегодня, 3 июля, в 10 утра.

Напомним, для борьбы с коррупцией Укрзализныця применит форензик.