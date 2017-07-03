Тука поставил диагноз Жебривскому – "политический страусизм"

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука ответил на критику председателя Донецкой ВГА Павла Жебривского. Соответствующий комментарий Тука опубликовал в Facebook.

"Вопрос экологии региона – чрезвычайно сложный. Делать вид, будто ничего не происходит – "политический страусизм"! Вместо того, чтобы решать на современном уровне вопросы водоочистки (например, для Мариуполя), значительно проще выдать комментарий "лучше иногда молчать". Только от замалчивания проблема не решится. И от того, что радиометром измерять уровень минерализации воды – тоже ничего не решится", – написал он.

По словам Туки, он еще задолго до трагедии во Львове знал о проблемах в Украине с переработкой мусора, еще раньше он знал о нерентабельности шахт на Донбассе и необходимости их закрытия.

"Уважаемые "политические страусы"! И вы все тоже об этом прекрасно знали. И знаете! Так вынимайте головы из песка!", – призвал Тука.

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Напомним, 30 июня Тука заявил, что из-за экологической ситуации в Донбассе люди не смогут там жить в течение 10 лет, поэтому необходимо постепенно переселять оттуда местных жителей.

Жебривский осудил это высказывание заместителя министра. "Журналисты спрашивают, как бы я прокомментировал заявления Георгия Туки по экологической катастрофе в Донбассе и необходимости отселения людей. Ответил так: иногда лучше молчать, чем говорить", – написал глава военно-гражданской администрации в Facebook.