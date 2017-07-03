Российская семья попросила статус беженцев в Украине

В одном из пунктов пропуска на российско-украинской границе семья россиян попросила статус беженцев в Украине.
Как сообщает Госпогранслужба, во время прохождения контроля к пограничникам обратились 32-летний гражданин России и его 33-летняя жена, также гражданка России. Они прибыли из соседней страны пешком с маленьким ребенком.
Во время беседы рассказали, что, в связи с политическим преследованием, они были вынуждены просить статуса беженцев.
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Преследование россиян начались после высказывания мужем своей позиции о смене власти в РФ. За это он был привлечен к уголовной ответственности, а ныне испытывает дальнейшее преследование.
После оформления соответствующих документов семью россиян направили в Государственную миграционную службу Украины.
Напомним, пограничники рассказали о поездках украинцев в оккупированный Донбасс и Крым.