Wizz Air начал летать из Киева в Варшаву

Билеты на рейсы по новому маршруту можно приобрести по цене от 759 грн в одну сторону, включая налоги

Лоукост-компания Wizz Air с 1 июля начала выполнять новый авиарейс Киев – Варшава.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Билеты на рейсы по новому маршруту можно приобрести по цене от 759 грн в одну сторону, включая налоги.

В субботу 1 июля 171 пассажир вылетел первым рейсом из Киева в Варшаву на одном из новых Airbus A320.

Напомним, 18 июня лоу-кост авиакомпания Wizz Air начала выполнять рейсы по новому маршруту из Международного аэропорта Львов им. Данила Галицкого в аэропорт Берлин-Шенефельд (Германия).