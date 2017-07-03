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Инфографика Прогноз погоды на неделю

<span class="label red">Инфографика</span> Прогноз погоды на неделю
Лето / Фото: telegraf.com.ua

В Украине спадет жара, но будет сухо

03.07.17 33
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Сильная жара в Украине на этой неделе спадет, осадков практически не будет.

Таков прогноз погоды от УНИАН.

В понедельник в Украине без осадков. Наиболее жаркая погода будет на юге и востоке - до +32°. На севере столбик термометра поднимется до +24°, в центре до +27°. На западе обещают +22°.

Прогноз на 3 июля

Во вторник, 4 июля, по стране практически без осадков. Днем на юге и востоке до +28°, в остальных регионах +21°...+25°.

Прогноз на 4 июля

В среду, 5 июля, без осадков. Днем на юге ожидается до +29°.

Прогноз на 5 июля

В четверг в Украине ожидается переменная облачность. Ночью по стране +9°...+16°, днем на юге до +29°.

Прогноз на 6 июля

В пятницу солнечно и без осадков. На юге местами до +27°, в остальных регионах +20°...+25°.

Прогноз на 7 июля

8 и 9 июля в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе и севере - до +12°, на остальной территории +13°…+16°. Днем температура по стране +21°...+26°. В воскресенье ночью на западе и востоке до +13°, днем в Украине +22°...+27°.

Прогноз на 8 июля

Прогноз на 9 июля

Народный прогноз

3 июля - день Мефодия. Если на Мефодия дождь, он с перерывами будет идти сорок дней.

4 июля - день Терентия. Утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.

5 июля - день Ульяны, день Зинона и Зины. Если на Ульяну хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь - все лето до сентября дождливое.

6 июля — мученицы Агриппины. С этого дня начинается "купальный сезон".

7 июля — Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала). Гроза на Ивана — орехов будет мало, и те пустые. Купальская ночь звездная — будут грибы.

8 июля - день покровителей всех влюбленных Петра и Февронии. Если в этот день идет дождь - будет хороший урожай меда.

9 июля - день Давида Земляничника. С этого времени начинают собирать землянику.

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