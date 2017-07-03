Подозреваемый в хищении $1,5 млн экс-замминистра промполитики получил статус беженца во Франции

Франция предоставила статус беженца бывшему заместителю министра промышленной политики Константину Кучеру, подозреваемому в хищении $1,5 млн. Об этом говорится в определении суда от 22 июня, передает 112 Украина со ссылкой на Украинские новости.

Его сыновья также получили статус беженцев во Франции.

"Согласно письму министерства безопасности и юстиции Нидерландов компетентные органы Французской Республики ему (Кучеру, - ред.) предоставили статус беженца, в связи с чем из-под стражи он освобожден и выдаче (экстрадиции) не подлежит", – сказано в решении суда.

Напомним, 18 апреля 2012 года Генпрокуратура открыла уголовное дело против против бывшего заместителя министра промышленной политики – председателя Агентства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Константина Кучера и его сыновей Романа и Антона по факту завладения средствами государственного предприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова" в сумме $1,5 млн.

Генпрокуратура в ходе досудебного следствия установила, что в июне 2010 года Кучер дал поручение и заставил генерального конструктора – начальника государственного предприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова" подписать контракт с Noris group на сумму $3 млн и перечислить средства в размере 11,8 млн грн в качестве предоплаты за поставку двух станков с числовым программным управлением.

В рамках этого дела 19 апреля 2012 года было вынесено постановление о привлечении Кучера в качестве обвиняемого, и он объявлен в розыск.

Согласно информации Государственной пограничной службы Украины, в 2011 году экс-замминистра пересек границу в аэропорту "Борисполь", совершил выезд рейсом "Киев - Пекин" в Китай и по настоящее время в Украину не возвращался.

В ноябре 2011 года правоохранительные органы Чехии установили местонахождение Кучера в Праге, но не нашли оснований для его ареста.

Кроме того, 8 октября 2014 года от украинского бюро Интерпола поступило сообщение о задержании на территории Нидерландов Романа Кучера.

Печерский райсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и разрешил проведение специального (заочного) расследования в отношении экс-замминистра и его сына Романа.